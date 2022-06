Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Dienstag, 14. Juni, gegen 16:40 Uhr befuhr eine 51-jährige Pedelec-Fahrerin die Radfahrerbedarfsspur auf der Römerstraße in nördliche Richtung. Ein 59-jähriger VW-Touran-Fahrer befuhr mit seinem Pkw die Römerstraße in südliche Richtung und wollte nach links auf ein Firmengrundstück abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit der Pedelec-Fahrerin, die auf der freien Fahrradspur an verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen vorbeifuhr. Die 51-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Es entstand kein Sachschaden. (kap)

