POL-HAM: Nach Unfallflucht: Hellgrüner Sportwagen gesucht

Hamm-Pelkum (ots) - Die Polizei Hamm führte Ende April eine neue Dialogveranstaltung ein, um sich mit Bürgerinnen und Bürgern speziell zu möglichen Beschwerde-Hotspots in den jeweiligen Stadtbezirken auszutauschen. Der Auftakt fand am 26. April in Uentrop statt. Nun gibt es einen weiteren Termin: Im Bezirk Pelkum findet die Dialogveranstaltung am Mittwoch, 22. Juni, statt. Die Bürgerinnen und Bürger des Stadtbezirks ...

