Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einladung: Im Dialog mit den Bürgern - in Hamm-Pelkum

Hamm-Pelkum (ots)

Die Polizei Hamm führte Ende April eine neue Dialogveranstaltung ein, um sich mit Bürgerinnen und Bürgern speziell zu möglichen Beschwerde-Hotspots in den jeweiligen Stadtbezirken auszutauschen. Der Auftakt fand am 26. April in Uentrop statt.

Nun gibt es einen weiteren Termin: Im Bezirk Pelkum findet die Dialogveranstaltung am Mittwoch, 22. Juni, statt.

Die Bürgerinnen und Bürger des Stadtbezirks sind zu dem Austausch herzlich eingeladen. Ziel ist es, im Rahmen eines offenen Dialogs mögliche Beschwerde-Hotspots frühzeitig zu erkennen, um polizeilich gegenzusteuern.

Neben den beiden Bezirksdienstbeamten Polizeihauptkommissar Mark Idem und Polizeihauptkommissarin Britta Dopheide wird auch der Leiter der Polizeiwache Mitte, Erster Polizeihauptkommissar Ludger Merschjohann, an der Veranstaltung teilnehmen.

Nach einer Begrüßung folgt eine Darstellung der Sicherheitslage im Stadtbezirk. Anschließend haben die teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, Anregungen oder Hinweise zu geben sowie Fragen zu stellen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Veranstaltungszeit: Mittwoch, 22. Juni, 18 - 20 Uhr Veranstaltungsort: Gemeindehaus der Friedenskirche in Pelkum, Friedhofsweg 60, 59077 Hamm

