POL-HAM: Motorradfahrer nach Unfall mit Bus gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein 47-jähriger Fahrradfahrer befuhr am Sonntag, 12.Juni, gegen 11:45 Uhr die Straße Im Ruenfeld in Fahrtrichtung Westen. Als er an einem, auf dem nördlichen Schotterrandstreifen geparkten PKW vorbeifuhr, öffnete dessen 38-jährige Beifahrerin hinten unvermittelt die Autotür. Der Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Der 47-Jährige ...

