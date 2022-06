Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: E-Bike-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Ein 36-jähriger E-Bike-Fahrer befuhr am Sonntag, 12. Juni, gegen 13:45 Uhr einen Feldweg, abgehend von der Kamener Straße in Richtung Norden. Ohne Fremdeinwirkung fuhr der 36-Jährige gegen einen, auf der Fahrbahn angebrachten Absperrpfosten und stürzte zu Boden. Dort fand ihn seine Lebensgefährtin, die er nach dem Unfall selbst verständigt hatte. Diese informierte ihrerseits die Rettungskräfte. Zwecks ambulanter Behandlung wurde der E-Bike-Fahrer mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.(kap)

