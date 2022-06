POL-HAM: Schmuck aus Zimmer eines Seniorenheims entwendet

Hamm-Mitte (ots) - Ein Unbekannter hat am Sonntag, 12. Juni, auf der Südstraße das Handy einer 27 Jahre alten Frau gestohlen. Die Hammerin war gegen 8 Uhr zu Fuß unterwegs und hielt ihr Handy in der Hand. In Höhe des dortigen Eiscafés näherte sich ihr von hinten ein Mann, zog ihr das Handy der Marke "Samsung" aus der Hand und lief in Richtung Pauluskirche davon. Nach Angaben der 27-Jährigen war der Mann geschätzt ...

