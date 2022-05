Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste: Freistehendes Wohnhaus brannte vollständig aus - Keine Verletzten

Rieste (ots)

Am Samstagmorgen ist es in einer Ferienhaussiedlung in der Straße "Wulfetannen" zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen. Gegen 8.50 Uhr wurde ein Anwohner auf eine Rauchentwicklung in einem freistehenden Einfamilienhaus aufmerksam und wählte den Notruf. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Rieste, Alfhausen und Ankum eilten rasch zum Einsatzort und stellten fest, dass das Wohnhaus in Vollbrand geraten war. Die Bewohner samt ihrer Hauskatze konnten sich zuvor unverletzt ins Freie retten. Den Löschkräften gelang es schließlich, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und erfolgreich zu bekämpfen. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf und beschlagnahmte das völlig zerstörte und unbewohnbare Haus. Es ist ein Sachschaden von circa 200.000 Euro entstanden. Nach der Brandbekämpfung mussten aufgrund einer erneuten Rauchentwicklung Nachlöscharbeiten durchgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

