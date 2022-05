Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 16 Pkws an der Meller Straße beschädigt - Zeugen und Geschädigte gesucht

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Donnerstag trieb ein Unbekannter in der Meller Straße sein Unwesen. Zwischen der Bünder Straße und bis in den Stahlwerksweg hinein wurden die am Gehweg geparkten Pkw zerkratzt. Die Beschädigungen sind nur an den Fahrzeugseiten entstanden, die zum Gehweg zeigten. Bislang sind der Polizei 16 Taten bekannt. Hinweise auf den Täter werden unter 0541/327-2115 oder -3203 entgegen genommen. Auch die Fahrzeugeigentümer, die noch nicht mit der Polizei gesprochen haben können melden sich bitte unter der angegebenen Rufnummer.

