POL-OS: Osnabrück: Unbekannter tritt gegen Beifahrertür - Aufmerksamer Zeuge gesucht

Bad Iburg (ots) - In der Nacht zu Freitag erfolgte gegen 03.23 Uhr die Sprengung eines Geldautomaten in der Filiale der Deutschen Bank an der Großen Straße. Zeugen meldeten zwei Sprengungen, die unmittelbar hintereinander erfolgten. Drei unbekannten Täter waren an der Tat beteiligt und flüchteten mit einem dunklen Audi in südliche Richtung. Eingesetzte ...

mehr