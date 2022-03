Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autos zerkratzt

Hildburghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte in der Zeit von Freitagmittag bis Montagnachmittag zwei Fahrzeuge, die in der Bahnhofstraße in Hildburghausen geparkt waren. Pro Auto entstanden etwa 500 Euro Schaden. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

