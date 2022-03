Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gesundheitliche Probleme führten zu Verkehrsunfall

Bockstadt (ots)

Montagnachmittag gegen 15:00 Uhr erhielt die Hildburghäuser Polizei die Information über einen Verkehrsunfall mit einem allein beteiligten Mopedfahrer. Dieser befuhr die "Münchhausen Allee" in Bockstadt in Richtung Eisfeld und kam aufgrund gesundheitlicher Probleme mit seinem Gefährt von der Fahrbahn ab und erst im angrenzenden Feld zum Liegen. Dort verlor der junge Fahrer kurzzeitig das Bewusstsein. Der 15-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung ins Klinikum gebracht. An seiner Simson entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro.

