Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen

Breitungen (ots)

Randalierend zogen in der Nacht zu Sonntag mehrere Jugendliche durch Breitungen. Nach dem Hinweis eines Zeugen kamen Beamte der Meininger Polizei zum Einsatz, um der Information nachzugehen. In der Bahnhofstraße stellten die Beamten fest, dass ein Markierungspfosten und zwei Schilder aus der Verankerung gerissen wurden. Die Gruppe konnte im Rahmen des Einsatzes nicht mehr festgestellt werden. In diesem Zusammenhang bitte die Polizei um Hinweise, die unter der Rufnummer 03693 591-0 entgegen genommen werden.

