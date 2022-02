Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: 2,22 Promille

Gleicherwiesen (ots)

Bei einer am Sonntagnachmittag in Gleicherwiesen durchgeführten Verkehrskontrolle zeigte ein freiwilliger Atemalkoholtest eines 43-Jährigen einen beachtlichen Wert von 2,22 Promille. Der Mann war mit seinem Volkswagen in der Straße "Zum Milzgrund" unterwegs, bis er von den Beamten der Polizeiinspektion Hildburghausen gestoppt wurde. Neben dem Alkoholverstoß stellten die Polizisten fest, dass der Wagen zudem nicht zugelassen war. Im Rahmen der Kontrolle leistete der Fahrer plötzlich Widerstand, trat mehrfach nach den kontrollierenden Beamten, sodass diese sich gezwungen sahen Pfefferspray gegen den Angreifer einzusetzen. Um eine Blutentnahme kam der Rowdy trotzdem nicht herum. Es wurden mehrere Anzeigen gegen ihn gefertigt.

