Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hochwertige E-Bikes entwendet

Meiningen (ots)

Der Keller eines Mehrfamilienhauses in der Werrastraße in Meiningen wurde in der Zeit von Samstag, 17:00 Uhr, bis Sonntag ,14:00 Uhr, durch unbekannte Täter betreten. Zwei dort abgestellte, mit Schloss gesicherte E-Bikes nahmen die Diebe an sich und konnten unbemerkt flüchten. Es handelt sich um zwei Elektro-Räder der Marke Haibike, Typ Fullseven 5, in der Farbe blau-grün, 27,5 Zoll, im Gesamtwert von 6.600 Euro. Zeugen die Hinweise auf die Täter bzw. auf den Verbleib der entwendeten Fahrräder geben können, werden gebeten, die Meininger Polizei telefonisch unter der Rufnummer 03693 591-0 darüber in Kenntnis zu setzen.

