Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Werkzeug aus Blechschuppen entwendet

Breitungen/Werra (ots)

In der Nacht vom 25.02.2022 zum 26.02.2022 waren Unbekannte in Breitungen, Mückengasse in einen Blechschuppen eingedrungen. Um sich Zugang zu verschaffen, hebelten die Täter die Zugangstür auf. Anschließend entwendete man eine Kernbohrmaschine und ein Notstromaggregat im Gesamtwert von ca. 2800 EUR. Der 61-jährige geschädigte Breitunger musste zudem feststellen, dass auch seine Lagerhallen angegriffen wurden. Hier versuchten die Täter ebenfalls die Türen aufzuhebeln, jedoch ohne Erfolg.

Die Polizei bittet mögliche Hinweise zum Tatgeschehen umgehend zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell