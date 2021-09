Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall mit Rettungskette im Live-Stream

Paderborn (ots)

Bei einem Unfall mit Rettungskette live zuschauen? Was in der Realität alles andere als empfehlenswert ist, wird am Donnerstag, 09. September, über den YouTube-Kanal der Polizei NRW ohne Probleme möglich sein. Im Rahmen der Verkehrssicherheitstage an den Paderborner Berufskollegs, die am 08. und 09. September stattfinden, bietet die Kreispolizeibehörde Paderborn ab 11.30 Uhr einen Live-Stream an, in dem ein Unfall simuliert und der anschließende Rettungseinsatz dargestellt und durch Moderatoren erklärt wird.

"Aufgrund der noch bestehenden Coronapandemie können wir den Crash und die Rettungskette nicht live vor Zuschauern ablaufen lassen. Daraus ist die Idee entstanden, live zu streamen", sagt Polizeihauptkommissar Michael Eickhoff, einer von fünf Verkehrssicherheitsberatern bei der Polizei Paderborn. Gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen hat er die beiden Veranstaltungstage organisiert. Mit dem Bad Lippspringer Medienunternehmen AFV Weihrauch und dem Paderborner Medienunternehmen lean-pro übernehmen zwei erfahrene Live-Stream-Produzenten die Umsetzung der Onlineübertragung.

Die Schülerinnen und Schüler der drei Paderborner Berufsschulen Ludwig-Erhard-Berufskolleg, Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg und Helene-Weber-Berufskolleg werden den Unfall mit Rettungskette an den Bildschirmen in ihren Klassenräumen verfolgen. "Durch den Live-Stream können aber auch alle anderen Interessierten mit dabei sein. Die Coronapandemie hat eine Öffnung der Verkehrssicherheitstage für weitere interessierte Schulen leider nicht zugelassen", bedauert Eickhoff. Der Live-Stream ist über den YouTube-Kanal der Polizei NRW über den Link https://www.youtube.com/channel/UCNPXRB89pOpGpW0S8O3wiwQ abrufbar.

Eröffnet werden die Verkehrssicherheitstage am Mittwochmorgen durch Landrat Christoph Rüther. Im Anschluss stellen zahlreiche Institutionen und Organisationen, die sich im Kreis Paderborn gemeinsam mit der Polizei für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr einsetzen, an zwanzig Aktionsständen ihre Arbeit vor und zeigen mögliche Gefahren im Straßenverkehr auf. So kommen am Stand der Polizei Paderborn ein Kettcar-Slalom- und Alkoholparcours, ein Dunkelraum und ein Blindflugteppich ebenso zum Einsatz, wie die Gafferbox und eine Virtual Reality Brille. Dazu gibt es Informationen zu den Gefahren auf Landstraßen, denn im Kreis Paderborn passieren gerade außerhalb geschlossener Ortschaften die Unfälle mit den schwerwiegendsten Folgen.

Die Verkehrswachten stellen unter anderem einen PKW-Fahrsimulator bzw. einen Rollersimulator, einen Rettungssimulator und einen Sehtest zur Verfügung, während das Technische Hilfswerk über den toten Winkel bei LKWs informiert. Des Weiteren vertreten sind die Feuerwehr Paderborn, die Notfallseelsorge, der Kreisbauhof, die Kampagne Radfahrsicherheit Paderborn, die Bundespolizei und der Hörgeräteakustiker Geers. "Wir laden die jungen Menschen, die oftmals erst seit kurzem einen Führerschein haben, ein, sich aktiv mit ihrem Verhalten und den Gefahren des Straßenverkehrs auseinanderzusetzen", so Eickhoff.

Die Verkehrssicherheitstage sind Teil des Behördenschwerpunktes #PassAuf!, mit dem sich die Kreispolizeibehörde Paderborn für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr einsetzt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell