Polizei Paderborn

POL-PB: Außenspiegel an PKW entwendet

Delbrück (ots)

Am Wochenende entwendeten Unbekannte in Delbrück an zwei Kraftfahrzeugen die Außenspiegel.

Im Zeitraum zwischen Samstag, 04.09. 14.30 Uhr und Sonntag, 05.09.2021 20.40 Uhr entwendeten Unbekannte an einem Mazda, der im Buschweg geparkt war, beide Außenspiegel. Die Drähte der Spiegel waren mit einem Schneidewerkzeug durchtrennt worden und konnten im Nahbereich nicht aufgefunden werden. Am PKW entstand kein weiterer Sachschaden.

In der Uhlandstraße brachen Unbekannte im Zeitraum zwischen Samstag, 04.09.2021, 12:00 Uhr und Sonntag, 05.09.2021, 16:15 Uhr den linken Außenspiegel an einem dort geparkten VW Touran ab und nahmen diesen mit.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich über die Telefonnummer 05251 3060 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell