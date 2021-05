Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Karlsruhe (ots)

(KA) Karlsruhe -Beschuldigter wird dem Haftrichter vorgeführt

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird am Mittwochnachmittag ein 35-jähriger gambischer Staatsangehöriger dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt.

Dem Beschuldigten wird unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Im Rahmen eines bei der Kriminalpolizei Karlsruhe geführten Verfahrens wurden am Dienstag mehrere Wohnungen in Karlsruhe durchsucht. In einer nach derzeitigem Ermittlungsstand von dem 35-Jährigen genutzten Wohnung wurden ca. 6,1 Kilogramm Marihuana sowie mutmaßliches Dealgeld in Höhe von über 14.000 Euro sichergestellt.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe Dieter Werner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell