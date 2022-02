Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fremden Roller verkauft

Schmalkalden (ots)

Am 25.02.2022 meldete sich ein 89-jähriger Schmalkalder bei der Polizei in Meiningen. Dieser teilte mit, dass vor circa 2 Wochen sein Mockick-Roller entwendet wurde und er diesen wiedergefunden zu haben scheint. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass ein enger Bekannter aus der Nachbarschaft des Geschädigten bei ihm zu Besuch war und hierbei den Fahrzeugschlüssel und entsprechende Papiere entwendete. Anschließend verkaufte der 52-Jährige den Roller an eine weitere Person. Der gutgläubige Käufer übergab den Roller der Polizei. Der Roller konnte schlussendlich dem eigentlichen Eigentümer wieder übergeben werden.

