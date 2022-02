Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unbekannte treiben ihr Unwesen

Breitungen/Werra (ots)

Am 26.02.2022 wurde durch einen 40-jährigen Breitunger Anzeige wegen Diebstahl erstattet. Unbekannte Täter entwendeten in Breitungen Bahnhofsstraße einen ca. 100 Meter langen Amphibienschutzzaun, welcher am Straßenrand aufgebaut war. Dieser Schutzzaun, diente den Amphibien welche sich im Bereich des Naturschutzgebietes Breitunger Seen zwischen Breitungen und Bußhof ansiedelten. Zudem wurden in den Auffangbehältern der Tiere weiße Kugeln abgelegt. Eine Untersuchung der Zusammensetzung der Kugeln steht noch aus.

In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurde durch einen weiteren Zeugen eine Gruppe Jugendlicher mitgeteilt, welche ebenfalls im Bereich Bahnhofsstraße einen Gas-Markierungspfosten und Infotafeln über heimische Naturlandschaften aus der Bodenverankerung herausrissen. Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Ob es sich hierbei um die selben Täter handelt, kann bislang nicht ausgeschlossen werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell