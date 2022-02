Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Glockenläuten um Mitternacht

Elgersburg (Ilm-Kreis) (ots)

In der zurückliegenden Nacht beschäftigte ein kurioser Einsatz anlässlich einer besonderen Ruhestörung die Polizisten der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau . Eine 54-Jährige teilte kurz nach Mitternacht mit, dass Kirchenglocken bei Elgersburg läuten würden und dies sei angesichts der Uhrzeit sehr ungewöhnlichen. Der "Übeltäter" war nach kurzer Suche schnell gefunden, es handelte sich um einen Glockenturm unterhalb der Elgersburg. Ein Verantwortlicher nahm sich der Sache an und so konnte das Läuten beendet und die Ruhe wiederherstellt werden. (db)

