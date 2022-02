Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrradfahrer angefahren und geflüchtet

Wasungen (ots)

Am 25.02.2022 um 19:50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in Wasungen Markt, Ecke Neutor. Ein 67-jähriger Wasunger befuhr mit seinem PKW die B19 in Richtung Schwallungen. Als dieser beabsichtigte am Markt Wasungen nach links in die Straße Neutor einzubiegen, übersieht er einen entgegenkommenden Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der 52-jährige Radfahrer, ebenfalls Wasunger, stürzte und verletzte sich leicht. Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort. Der Unfallverursacher konnte anschließend durch die Polizei ermittelt werden. Den PKW-Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr.

