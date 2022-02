Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht unterwegs

Westenfeld (ots)

Sonntag gegen 16:30 Uhr kontrollierten Beamte der Einsatzunterstützung Suhl einen 45-jährigen Autofahrer in der Sülzdorfer Straße in Westenfeld. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er gab nach einem postiven Drogenvortest an, am Wochenende einen Joint mit Cannabis geraucht zu haben. Somit führte der nächste Weg zur Blutentnahme ins Klinikum. Nachdem die Polizisten die Weiterfahrt untersagten, fertigten sie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen den Fahrer.

