POL-MFR: (1135) Geschwindigkeitskontrollen durch Verkehrspolizei

Am Dienstagabend (10.08.2021) führte die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg unter anderem eine Geschwindigkeitsmessung im Stadtgebiet in der Erlanger Straße durch. Im Zeitraum zwischen 19:45 Uhr und 23:00 Uhr wurden 991 Fahrzeuge registriert. Davon erwarten jetzt 95 Fahrzeugführer ein Verwarnungsgeld, weitere 11 bekommen einen Bußgeldbescheid zugesandt. Mit einem Fahrverbot von drei Monaten, zwei Punkten im Verkehrszentralregister und einem Bußgeld in Höhe von 1.360 EUR hingegen muss der Fahrer eines Audi R 8 rechnen. Er war mit einer Geschwindigkeit in Höhe von 132 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs.

