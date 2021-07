Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Ferienreiseverkehr

BAB61, Gem. Kretz (ots)

Am 08.07.2021 führte die Polizeiautobahnstation Mendig in Zusammenarbeit mit der Verkehrsdirektion 1 Koblenz in der Zeit von 08:00 Uhr - 18:00 Uhr Verkehrskontrollen auf der BAB 61 sowohl mobil als auch stationär auf dem PPL Hummerich, gelegen zwischen der AS Kruft und AS Plaidt in Fahrtrichtung Süden, durch. Ziel war es, verstärkt den Ferienreiseverkehr zu kontrollieren und dadurch die Sicherheit der Reisenden und sonstigen Vekehrsteilnehmer, auch durch Tipps und Hinweise, zu erhöhen. Ursachen für Unfälle während dieser Zeit sind häufig die mangelhafte Sicherung der Anbauteile (bspw. Dachboxen, Fahrradträger etc.), die Beladung, oder auch der technische Zustand der Reisemobile. Als positives Fazit kann vorab gesagt werden, dass der große Teil der Verkehrsteilnehmer sich an geltende Vorschriften gehalten hat und kaum Verstöße festgestellt wurden. Lediglich in vereinzelten Fällen mussten die eingesetzten Kräfte Maßnahmen aufgrund begangener Verstöße durchführen. Insgesamt wurden sieben Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, ausschließlich wegen Handynutzung am Steuer, Überholen im Überholverbot und Geschwindigkeitsverstößen. Mängel an den Fahrzeugen bzw. der Ladung konnten nicht festgestellt werden.

