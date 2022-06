Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mobiltelefon aus der Hand gerissen - Täter flüchtet

Hamm-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntag, 12. Juni, auf der Südstraße das Handy einer 27 Jahre alten Frau gestohlen.

Die Hammerin war gegen 8 Uhr zu Fuß unterwegs und hielt ihr Handy in der Hand. In Höhe des dortigen Eiscafés näherte sich ihr von hinten ein Mann, zog ihr das Handy der Marke "Samsung" aus der Hand und lief in Richtung Pauluskirche davon.

Nach Angaben der 27-Jährigen war der Mann geschätzt zwischen 25 und 35 Jahre alt, zirka 1,75 Meter bis 1,85 Meter groß und hat einen dunkleren Teint. Er hat kurze schwarze, gelockte Haare und ist schlank. Zur Tatzeit war er mit einer dunkelgrünen Jacke und einer langen, beigen Stoffhose bekleidet.

Hinweise zu dem Dieb nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell