POL-WHV: Tritt gegen Autotür - Zeugen gesucht!

Varel (ots) - Am Donnerstag, 03.03.22, kommt es zwischen 05:45 Uhr und 17:45 Uhr auf dem Parkplatz des Netto Marktes in der Neuen Straße zu zwei Sachbeschädigungen an abgestellten Pkw durch Lack zerkratzen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 ...

mehr