Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 31.01.2022

Eschwege (ots)

Wildunfall

Um 05:10 Uhr befuhr heute früh ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege die L 3244 von Niederdünzebach kommend in Richtung Eschwege. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Dachs, der dieses nicht überlebte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 29.01.22, 22:00 Uhr und dem 30.01.22, 07:00 Uhr wurde in der Rothesteinstraße in Bad Sooden-Allendorf ein Pkw Audi Q 3 durch Unbekannte beschädigt, die in den vorderen rechten Reifen des Fahrzeuges einstachen. Dadurch entstand ein Sachschaden von 220 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/9279430 entgegen.

Polizei Sontra

Nachtrag zum gestrigen schweren Unfall auf der B 27

Um 13:25 Uhr befuhr am gestrigen Mittag ein 33-Jähriger aus Grebenau mit seinem Pkw von Cornberg kommend in Richtung Sontra. Nachdem er einen Pkw überholt hatte geriet er mit dem Fahrzeug beim Wiedereinscheren auf der nassen Fahrbahn ins Schlingern. Der 33-Jährige konnte seinen Pkw wohl kurz stabilisieren, bevor er dann in der Rechtskurve mit dem Auto erneut ins Schleudern geriet. Das Fahrzeug kam dadurch auf die Gegenfahrspur, wo es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw mit Anhänger kam, der von einem 55-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde. Der Pkw des Unfallverursachers prallte in die Beifahrerseite des entgegenkommenden Autos, das dadurch von der Bundesstraße abkam und samt Anhänger im angrenzende Feld zum Stehen kam. Der 55-jährige Fahrer wurde leicht verletzt, seine 43-jährige Mitfahrerin erlitt eine schwere Armfraktur, während das 3-jährige Kind aus dem Kindersitz befreit werden musste. Das Kind wurde mit Kopfverletzungen mittels Rettungshubschrauber in das Klinikum Kassel geflogen. Der Unfallverursacher sowie dessen 20-jährige Mitfahrerin aus Cornberg wurden ebenfalls verletzt. Durch die Staatsanwaltschaft Kassel wurde ein Gutachter beauftragt und die Sicherstellung des Führerscheins des Unfallverursachers angeordnet. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 22.000 EUR angegeben. Die Bundesstraße war bis ca. 16:45 Uhr in diesem Streckenabschnitt voll gesperrt.

Wildunfall

Mit einem Wildschwein kollidierte gestern Abend, um 19:15 Uhr, eine 44-jährige Pkw-Fahrerin aus Sontra, die zur Unfallzeit auf der B 27 in Richtung Eschwege unterwegs war. In der Gemarkung von Sontra überquerte das Wildschwein die Bundesstraße und wurde durch den Zusammenstoß tödlich verletzt. Der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 3000 EUR angegeben.

Diebstahl aus Altkleidercontainer

Am späten Samstagabend (29.01.22) wurden zwei Altkleidercontainer, die in der Vimoutiersstraße in Sontra aufgestellt sind, durch Unbekannte aufgebrochen. Dadurch entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 1000 EUR. Aus den Containern wurden diverse Kleidungsstücke entnommen und entwendet. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht - von Fahrbahn abgekommen

Um 07:46 Uhr befuhr heute Morgen ein roter Kleinwagen die K 42 aus Richtung Rommerode kommend in Richtung Laudenbach. In einer Linkskurve mit Gefälle kam das Fahrzeug auf schneeglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und kam kurz vor einer Böschung zum Stehen. Bei Eintreffen der Polizeistreife hatte sich der Fahrer samt Pkw bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem Fahrer soll es sich um eine männliche, vermutlich ältere Person, handeln. Hinweise: 05602/93030.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Das Dorfgemeinschaftshaus in Rommerode war Ziel von Graffiti-Sprayern, die über das vergangene Wochenende die Eingangstür mit weißer Farbe besprühten. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 800 EUR. Eine weitere Sachbeschädigung wird heute Morgen von der Hirschbergschule in Rommerode gemeldet. Dort beschmutzten der oder die Täter die Eingangstür und Wände der Schule mit weißer Graffiti-Farbe. Hinweise: 05602/93930

Polizei Witzenhausen

Auffahrunfall

14.000 EUR Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich heute Morgen, um 07:31 Uhr, in der Straße "Unter den Weinbergen" in Witzenhausen ereignet hat. Zur Unfallzeit beabsichtigte ein 41-Jähriger aus Hann. Münden auf das dortige Tankstellengelände abzubiegen. Verkehrsbedingt musste er jedoch abbremsen und anhalten, was die nachfolgende 47-Jährige aus Witzenhausen zu spät bemerkte und auffuhr.

Wildunfälle

6000 EUR Sachschaden entstanden gestern Abend durch einen Zusammenstoß mit einem Reh. Um 23:15 Uhr befuhr ein 22-jähriger Witzenhäuser mit seinem Pkw die L 3238 zwischen Ermschwerd und Witzenhausen. In der Gemarkung von Ermschwerd kam es zum Zusammenstoß mit dem Tier, welches den Aufprall nicht überlebte. Der Pkw war aufgrund erheblicher Schäden im Frontbereich nicht mehr fahrbereit.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte zuvor ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Hann. Münden, der um 19:55 Uhr auf der L 3238 unterwegs war. In Höhe der Einfahrt des "Hofes Kindervatter" kam es zum Zusammenstoß mit dem Tier, das nicht mehr aufgefunden werden konnte. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 3500 EUR.

