Polizei Eschwege

POL-ESW: Unbekannte Täter klauen nach versuchtem Einbruch das Auto einer Zeitungszustellerin; Polizei ermittelt wegen mehrerer Verstöße und bittet um Zeugenhinweise

Eschwege (ots)

>>>Versuchter Einbruch im Herkules-Einkaufsmarkt; Täter hebeln an Nebeneingangstür

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist die Eschweger Polizei zum Herkules-Einkaufsmarkt in der Augustastraße in Eschwege ausgerückt, nachdem dort von Einbrechern gegen 00.13 Uhr ein Einbruchsalarm ausgelöst worden war. Wie die Beamten mit einem berechtigten Mitarbeiter des Marktes vor Ort dann feststellten, hatten unbekannte Täter offenbar im Bereich einer Nebeneingangstür versucht mittels Hebelwerkzeug in den verschlossenen Markt zu gelangen. Letztlich gelang dies den Tätern aber nicht, sondern die Einbrecher richteten lediglich Sachschaden in Höhe von 200 Euro an.

>>>Einbrecher klauen auf der Flucht das Auto einer Zeitungszustellerin

Während der Einsatzmaßnahmen hinsichtlich des versuchten Einbruchs, sind die Beamten dann von einer 60-jährigen Zeitungszustellerin angesprochen worden, dass Unbekannte soeben ihr Auto geklaut hätten und damit flüchtig sind. Zur Anzahl oder Beschreibung der Diebe konnte die Frau aber keine weiteren Angaben machen.

Wie sich herausstellte, hatte die 60-Jährige in der Reichensächser Straße, in Höhe des Hauses Nummer 20 und unweit des betroffenen Einkaufsmarktes, Zeitungen zugestellt. Ihr benutztes Auto, einen schwarzen VW Polo, hatte die Frau mit geschlossener Tür aber mit eingestecktem Zündschlüssel und bei laufenden Motor in der Reichensächser Straße auf der Fahrbahn stehen lassen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die flüchtigen Einbrecher vom Herkules-Markt gegen 00.25 Uhr den VW Polo und flüchteten damit dann von der Reichensächser Straße in die Augustastraße, wo sich die Spur des Fahrzeuges aber zunächst verlor.

>>>VW Polo verursacht einen Unfall in Schwebda und wird dort zurückgelassen

Daraufhin wurden neben den Ermittlungsmaßnahmen am Herkules-Einkaufsmarkt auch umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem VW Polo eingeleitet, der im Zuge der Fahndung von einer Streife dann in der Ortslage von Meinhard-Schwebda fahrend angetroffen werden konnte. Bevor die Streife das Fahrzeug allerdings anhalten und einer Kontrolle unterziehen konnten, ließen die Täter das Auto in der Straße "Lange Gasse" zurück und mindestens eine dunkel gekleidete, männliche Person flüchtete anschließend zu Fuß. Die weiteren Suchmaßnahmen nach dieser Person verliefen dann letztlich erfolglos.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde dann festgestellt, dass der entwendete VW Polo auf der Flucht in Meinhard-Schwebda an der Kreuzung "Lange Gasse"/Ecke "Dorfstraße" etwa zwischen 00.35 Uhr und 00.45 Uhr einen Pfosten an einer Hausecke gestreift hatte, wodurch ein Sachschaden von ca. 300 Euro entstanden war.

>>>Täter nehmen Mobiltelefon und Schlüssel der Zeitungszustellerin mit

Die Polizei in Eschwege hat wegen der im Zusammenhang stehenden Vorfälle nun umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. Neben dem versuchten Einbruch in den Einkaufsmarkt, dem Pkw-Diebstahl und dem in diesem Zusammenhang unbefugten Gebrauch dieses Fahrzeuges, ließen die Täter auch das Mobiltelefon und die Schlüssel inkl. Autoschlüssel der Zeitungszustellerin mitgehen. Dazu kommen noch Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht.

Die Polizei in Eschwege bittet nun die Bevölkerung um Hinweise, die zur Aufklärung der Straftaten führen können.

Hinweise nimmt die Polizei Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

