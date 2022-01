Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 27.01.2022

Polizei Eschwege

Wildunfall

Ein 27-jähriger Autofahrer aus dem Ringgau kollidierte am Mittwochabend gegen 23.05 Uhr mit Fuchs, als er auf der Landesstraße L 3227 aus Richtung Bischofferode kommend in Richtung Hetzerode unterwegs war. Bei dem Aufprall entstand ein Schaden von 400 Euro.

Parkrempler; Schaden 700 Euro

Ein Unfallschaden von 700 Euro entstand am Mittwochvormittag auf dem Gelände des Klinikums Werra-Meißner in Eschwege. Ein 27-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf touchierte gegen 11.15 Uhr beim Ausparken aus einer Parkbucht mit einem Kleintransporter-Sprinter den geparkten Wagen eines 74-Jährigen aus Eschwege. Dabei verursachte er einen Schaden von 100 Euro an seinem Transporter. Der Schaden an dem Pkw beläuft sich auf 600 Euro.

Pkw prallt gegen Hauswand; Schaden 1200 Euro

Eine 52-Jährige Eschwegerin ist gestern in der Ortslage von Niederhone aufgrund einer medizinischen Ursache, die ihre Fahrtüchtigkeit beeinträchtigte, mit ihrem Fahrzeug gegen eine Hauswand geprallt. Dabei entstand an der betroffenen Hausfassade ein Schaden von 200 Euro. Der Pkw ist mit 1000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen worden.

Polizei Sontra

Unbekannte zerkratzen Opel Corsa; Schaden 400 Euro; Polizei sucht Zeugen

Auf einem Parkplatz in der Straße "Am Rasen" in Sontra haben Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag 16.00 Uhr und Donnerstagmorgen 08.00 Uhr einen Opel Corsa an der Heckklappe zerkratzt. Die Polizei in Sontra ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter der Nummer 05653/9766-0.

Polizei Witzenhausen

Vorfahrt missachtet; Schaden 1300 Euro

Eine aus Witzenhausen stammende 46-jährige Autofahrerin hat heute Morgen gegen 07.20 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht, als die Frau in Witzenhausen aus der Stubenstraße kommend in den Kreuzungsbereich "An der Schlagd" einfuhr und dabei einem anderen Pkw, der von einer ebenfalls aus Witzenhausen stammenden 47-jährigen Frau gefahren wurde, die Vorfahrt nahm. Bei dem folgenden Zusammenstoß entstand ein Schaden von insgesamt 1300 Euro.

