POL-ESW: Pressebericht 28.01.2022

Eschwege (ots)

Wildunfall

Eine 34-jährige Autofahrerin aus Eschwege hat am Donnerstagabend um 18.40 Uhr ein Reh erfasst, als sie mit ihrem Wagen auf der Landesstraße L 3403 von Oberhone in Richtung Reichensachsen unterwegs war. Das Tier verendete bei dem Unfall, der Schaden am Pkw der Frau wird auf 500 Euro beziffert.

Polizei Sontra

Verkehrsunfallflucht; Schaden 200 Euro; Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Mittwoch (Uhrzeit nicht weiter bekannt) in der Berliner Straße in Sontra beim Ein-oder Ausparken einen silbernen Audi A 4 im Bereich des vorderen Kennzeichens beschädigt und ist anschließend unerlaubt davongefahren. Der Schaden an dem Audi beträgt 200 Euro. Die Polizei in Sontra ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise zu dem Verursacher unter der Nummer 05653/9766-0.

Übermüdung führt zum Unfall im Begegnungsverkehr; Schaden 14500 Euro

Heute Morgen kam es gegen 07.30 Uhr auf der Bundesstraße B 400 zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Ein 19-jähriger Autofahrer aus Rehda-Wiedenbrück war auf der B 400 von Krauthausen in Richtung Breitau unterwegs, geriet dann in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem entgegenkommenden Auto eines 45-Jährigen aus Sontra zusammenstieß. Bei der Kollision entstand wirtschaftlicher Totalschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 6000 und 8000 Euro. Dazu kommt ein Schaden in Höhe von 500 Euro an einem Leitpfosten und der Fahrbahnbegrenzung. Während der 19-Jährige allem Anschein nach unverletzt blieb, ist der 45-Jährige mit Prellungen und HWS in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht worden. Bei der Unfallaufnahme gab der 19-Jährige an, dass er aufgrund von Übermüdung von seiner Fahrspur abgekommen sei, weshalb sich nun Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn richten.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallflucht; Schaden 1500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei in Hessisch Lichtenau ist am Donnerstag eine Verkehrsunfallflucht angezeigt worden, die sich auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in der Ottilienstraße in Hessisch Lichtenau zugetragen hat. Danach hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag zwischen 12.45 Uhr und 13.05 Uhr einen parkenden silbernen VW Golf beim Ein-bzw. Ausparken beschädigt. Der Golf wurde dabei vorne rechts an der Stoßstange und im Bereich des Radkastens beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 1500 Euro. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Wildunfall

Wie der Polizei in Hessisch Lichtenau heute Morgen angezeigt wurde, hat eine 25-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau gegen 08.00 Uhr am Freitagmorgen ein Reh erfasst, als sie auf der Landesstraße L 3249 von Reichenbach in Wickersrode unterwegs war. Das Tier blieb augenscheinlich unverletzt und lief anschließend in Richtung der angrenzenden Waldgemarkung davon. Am Auto der Frau entstand ein Schaden von 1000 Euro.

