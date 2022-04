Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Rotenburg

Bebra

Ein 14-jähriges Mädchen aus Bebra mit "In-Ear-Kopfhörern" lief am 08.04.2022 gegen 17.20 Uhr - ohne auf den fließenden Verkehr zu achten - auf die Fahrbahn der Bahnhofstraße. Hier wurde sie von einem Pkw angefahren, der von einer 31-jährigen Frau aus Bebra gefahren wurde. Die Fußgängerin wurde durch den Anprall leicht verletzt. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt.

Rotenburg/F.

Auf dem Parkplatz der BKK-Akademie in der Straße Am alten Feld wurde der Pkw einer 23-jährigen Frau aus Bernau in der Zeit von 07.04.2022, 20.30 Uhr bis 08.04.2022, 10.45 Uhr angefahren. Es entstand am hinteren rechten Kotflügel Sachschaden in Höhe von 800,- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Tel. 06623-9370 oder im Internet über www.polizei.hessen.de.

