Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

1. FD

Unfall mit leichtverletzter Frau

Petersberg. Eine 40-jährige Peugeot-Fahrerin aus Künzell wurde bei einem Unfall am Donnerstag, (07.04.) leicht verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr sie gegen 20.45 Uhr die L 3174 in Fahrtrichtung Margretenhaun und wollte nach rechts auf die Breitunger Straße abbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr sie im Verlauf der Rechtskurve zunächst über die dortige Verkehrsinsel gegen ein Richtungsanzeigeschild und prallte anschließend gegen die linke Seite eines Lkws eines 43-Jährigen, welcher die Breitunger Straße befuhr und nach links auf die L 3174 einbiegen wollte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.700 Euro.

Polizeistation Fulda

2. HEF

Verkehrsunfall - Zeugenhinweise erbeten

Wildeck-Obersuhl. Am Donnerstag (07.04.), gegen 17.50 Uhr, fuhr eine Skoda-Fahrerin aus Werra-Suhl-Tal, rückwärts aus einer Parkbucht des Parkplatzes im Rhädenweg. Eine weitere Pkw-Fahrerin aus Wildeck fuhr zur gleichen Zeit mit ihrem VW-Kombi rückwärts aus einer gegenüberliegenden Parklücke. Beide Fahrzeuge stießen bei dem Ausparkvorgang zusammen. Der hierdurch entstandene Sachschaden beträgt rund 2.700 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

