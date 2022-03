Polizei Wuppertal

POL-W: W - Zeugenaufruf - Unfallflucht auf der Voswinckelstraße

Wuppertal (ots)

Am 08.03.2022, gegen 18:00 Uhr, kam es auf der Voswinckelstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Unbekannter zwei Autos und sein eigenes beschädigt hat. Zunächst fuhr der Mann in die Voswinckelstraße ein, bis er auf Höhe Sonnabendstraße baustellenbedingt nicht weiterfahren konnte. Er setzte seinen schwarzen Jaguar S-Type zurück und touchierte zunächst einen Suzuki Swift und danach einen Nissan Navara. Beide Fahrzeuge waren an der Straße geparkt. In der Folge setzte er seine Fahrt in Richtung Wichlinghauser Straße fort. Des Weiteren kam es auf der Flucht zu einem Vorfall, bei dem ein bislang unbekannter Passant dem schnell fahrenden Pkw ausweichen musste. Der Flüchtige wird als circa 40 bis 50 Jahre alt und kräftig beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat trug er helle Haare, eine Brille und einen hellen Pullover. Der Passant, Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

