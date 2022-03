Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Scharbeutz-Ratekau-Timmendorfer Strand

170 Fahrzeuge in Ostholstein kontrolliert

Lübeck (ots)

Am Freitag (11.03.2022) führte die Polizeistation Timmendorfer Strand zusammen mit dem dortigen Ausbildungskommissariat an drei Standorten Verkehrskontrollen durch. Während es überwiegend bei Kontrollberichten blieb, wurde ein Fahrzeugführer positiv auf die Einnahme von Kokain getestet.

In der Zeit von 15:00 Uhr bis 00:00 Uhr wurde im Bereich des Polizeireviers Bad Schwartau der Fahrzeugverkehr unter die Lupe genommen. Die Kontrollen fanden in der Pönitzer Chaussee in Scharbeutz, an der Blüchereiche in Ratekau und in der Bäderrandstraße (B76) in Timmendorfer Strand statt. Insgesamt waren 15 Beamtinnen und Beamte an der Aktion beteiligt und es wurden 170 Fahrzeuge kontrolliert.

29 Fahrzeugführende erhielten einen so genannten Kontrollbericht, weil sie notwendige Papiere nicht mitführten oder die Ausrüstung (Verbandkasten/Warndreieck/Warnweste) Mängel aufwies. Sie haben nun 10 Tage Zeit, die Papiere vorzulegen oder die Mängel zu beseitigen.

Bei einem 21-jährigen Ostholsteiner, der an der Kontrollstelle in Ratekau angehalten wurde, bestand nach Abgabe eines Urintests der Verdacht auf die vorherige Einnahme von Kokain. Ihm wurde bei der Polizeistation Timmendorfer Strand eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verdachts des Führens eines Fahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel gefertigt und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell