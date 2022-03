Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein-Eutin

Mann mit Machete bedroht

Lübeck (ots)

Am Donnerstag (10.03.2022) kam es in Eutin vor einem Supermarkt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dem Vorausgegangen war eine Handgreiflichkeit in der Vergangenheit, die ein 39-jähriger Eutiner einem 33-jährigen Bekannten noch immer übel nahm. Eine Machte wurde sichergestellt.

Gegen 17:40 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Eutin zu dem Supermarkt in der Freischützstraße entsandt. Dort waren die beiden Männer aneinander geraten und trugen zunächst ein verbales Gefecht aus. Weil der Jüngere der Beiden meinte, ein Messer gesehen zu haben, holte er von zu Hause eine Machete und fuchtelte bedrohlich mit dieser vor seinem Kontrahenten umher.

Der flüchtete sich in den Eingangsbereich des Supermarktes und warf mit zwei Bierflaschen nach dem Angreifer, um ihn auf Abstand zu halten. Dabei traf er mit einer Flasche seinen Arm. Von der zweiten Flasche wurde ein unbeteiligter Zeuge an der Wade getroffen. Der 73-jährige Eutiner wurde dabei nicht verletzt, rief aber die Polizei. In der Zwischenzeit hatte der 33-Jährige seine Machte wieder nach Hause gebracht und war ohne sie zurückgekehrt.

Die Polizei leitete gegen den 39-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und der Beleidigung ein. Sein Gegenspieler muss sich wegen des Verdachts der Bedrohung sowie des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung verantworten. Die Machete konnte an seiner Wohnanschrift sichergestellt werden. Bei ihm wurde zudem Atemalkohol wahrgenommen. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,19 Promille.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell