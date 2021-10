Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Regionalbahn kollidiert mit abgestelltem Einkaufswagen - Bundespolizei sucht Zeugen

Sigmaringen/Bad Saulgau (ots)

Am Sonntag, den 12. September 2021 gegen 18:00 Uhr kam es kurz vor dem Bahnhof Bad Saulgau auf Höhe der Drogerie dm zu einer Kollision einer Regionalbahn mit einem in den Gleisen platzierten Einkaufswagen. An der Regionalbahn entstand infolgedessen ein erheblicher Sachschaden.

In diesem Zusammenhang sucht die Bundespolizei Zeugen. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit diesem Ereignis in Verbindung stehen? Wer kann sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Konstanz unter der Rufnummer 07531 / 1288 - 0 oder der kostenfreien Hotline unter 0800 6 888 000 entgegen.

