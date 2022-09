Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ursache für Feuer bei Smurfit Kappa noch unklar

Lübbecke (ots)

Nach dem Feuer bei dem Wellpappenunternehmen Smurfit Kappa dauern die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache weiterhin an. Eine erste genauere Untersuchung der Brandstelle an der Berliner Straße durch die Ermittler brachte am Mittwoch im Laufe des Tages noch keine konkreten Hinweise. Daher wird in Absprache mit der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger die Arbeit der Ermittler unterstützen.

Weiterhin Bestandteil der Ermittlungen ist der Umstand, dass bei Brandausbruch am Dienstag gegen 11.45 Uhr Arbeiten am Dach der Produktionshalle stattfanden. Zum jetzigen Zeitpunkt kann die Polizei aber auch eine technische Ursache für das Feuer nicht gänzlich ausschließen. Neben dem eigentlichen Brandschaden ist zudem eine in der Produktionshalle stehende Maschine insbesondere durch Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen worden. Da gegenwärtig unklar ist, inwieweit hier weiterer Schaden entstanden ist, lässt sich aus Sicht der Polizei der entstandene Gesamtschaden momentan nicht seriös beziffern.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell