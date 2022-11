Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Alleinunfall - 13-Jährige verletzt sich leicht

Kempen (ots)

Am 15.11.2022 hat es gegen 08.00 Uhr einen Alleinunfall mit einem Rad fahrenden Mädchen auf der Wiesenstraße in Kempen gegeben. Eine 13-jährige Kempenerin fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem dortigen Geh- und Radweg. Auf Grund des Laubs auf der Fahrbahn rutschte die 13-Jährige mit ihrem Fahrrad weg und stürzte daraufhin. Bei dem Sturz verletzte sich das Mädchen leicht. Sie wurde mit einem Krankenwagen in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht. Die Erziehungsberechtigten wurden informiert. /AM (1101)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell