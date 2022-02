Polizei Köln

POL-K: 220218-6-K Einbrecher in Pesch stehlen Tresorinhalt - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Donnerstagnachmittag (17. Februar) sind nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Sauerbruchstraße in Pesch sechs Verdächtige mit Schmuck und Bargeld aus einem Tresor in Richtung Donatusstraße geflüchtet. Ein Zeuge bemerkte zwischen 14.30 und 15 Uhr die Tätergruppe nahe dem Tatort. Einer der Flüchtenden habe eine orangefarbene Damenhandtasche mitgeführt. Zeugen war zudem in den Morgenstunden ein silberner VW Crafter aufgefallen, der mehrfach durch das Wohngebiet gefahren sein soll. Den Ermittlungen zufolge hatten die Männer einen Tresor aus dem Haus in den Garten gezerrt und dort mit einem gefundenen Originalschlüssel geöffnet.

Das Kriminalkommissariat 72 bittet dringend um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle-koeln@polizei.nrw.de . (cg/al)

