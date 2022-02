Polizei Köln

POL-K: 220218-4-K Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos nach Diebstahl in Gaststätte

Köln (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem Mann, der am 11. September 2021 aus einer Gaststätte auf der Luxemburger Straße in Köln-Sülz Geld entwendet haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Verdächtige am Vormittag gegen kurz vor 11 Uhr das Lokal "Sülzburger" und entwendete einen niedrigen zweistelligen Betrag aus der Kasse. Dabei zeichneten Überwachungskameras ihn auf, bevor er zu Fuß flüchtete.

Bilder des Tatverdächtigen sind unter folgendem Link abrufbar:

https://url.nrw/96

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 71 zu melden. (cr/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell