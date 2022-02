Polizei Köln

POL-K: 220218-5-BAB/K Mutmaßlich unter Drogeneinfluss vor Polizei geflüchtet - Blutprobe

Nach einer Verfolgungsfahrt über die Autobahn 59 und durch den Troisdorfer Stadtteil Spich haben Polizisten am Freitagmorgen (18. Februar) einen 35 Jahre alten Autofahrer vorläufig festgenommen. Der Mann aus Siegburg, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, soll auf seiner Flucht vor der Streife mehrere Päckchen Marihuana aus seinem Smart geworfen haben. Mithilfe eines Drogenspürhundes fanden die Beamten das weggeworfene Marihuana und beschlagnahmten es, genauso wie den Smart des Mannes. Gegen 2.30 Uhr war der Wagen, aufgrund seiner starken Links- und Rechtsschlenker, auf der Autobahn in Richtung Königswinter ins Blickfeld der Streife geraten. Trotz Anhaltezeichen trat der 35-Jährige auf das Gaspedal und setzte seine Flucht mit ausgeschalteten Scheinwerfern über "rote Ampeln" in Spich fort. Kurz darauf nutzten die Beamten den erneuten Fluchtversuch des Siegburgers für die Festnahme, als dieser seinen Wagen in der Raststatter Straße stoppte und weglaufen wollte. (mm/mw)

