Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Katalysatoren entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Viersen (ots)

In Viersen hat es zwischen dem 13.11.2022 und dem 15.11.2022 zwei Diebstähle an Katalysatoren gegeben. Zum einen entwendeten unbekannte Tatverdächtige zwischen dem 13.11.2022, 21.00 Uhr und dem 15.11.2022, 10.10 Uhr den Katalysator eines weißen 1er BMW mit Viersener Kennzeichen. Dieser stand ordnungsgemäß geparkt auf einem Parkplatz auf der Venloer Straße in Viersen-Dülken. Zum anderen entwendeten Unbekannte zwischen 06.00 Uhr und 08.00 Uhr am gestrigen 15.11.2022 den Katalysator eines VW Beetle mit Kempener Kennzeichen. Dieser stand ebenfalls ordnungsgemäß geparkt auf einem Parkplatz auf der Düsseldorfer Straße in Viersen-Süchteln. Falls Sie Hinweise zu den Diebstählen geben können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. /AM (1102)

