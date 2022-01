Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in der Freiligrathstraße - Polizei sucht konkret eine Zeugin und weitere Zeugenhinweise zum Unfallhergang

Wilhelmshaven (ots)

Am vergangenen Freitag ereignete sich in der Freiligrathstraße in Höhe des Dodoweges gegen 15.10 Uhr ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, bei dem ein roter Pkw Mazda und ein grauer Pkw Skoda beteiligt waren. An beiden Fahrzeugen entstanden durch den Zusammenstoß Sachschäden, wobei der Skoda nicht mehr fahrbereit war.

Bei der Sachverhaltsaufnahme gaben die Fahrzeugführer unterschiedliche Sachverhaltsschilderungen an, so dass der Unfallhergang nicht abschließend geklärt werden konnte.

Die Polizei wendet sich an die Bevölkerung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Nach Angaben eines Unfallbeteiligten habe nach dem Unfall ein schwarzer Kleinwagen hinter dem Skoda gehalten. Ein blonde Frau Anfang 20 Jahre sei kurz ausgestiegen und habe angegeben, dass der Mazda am Fahrbahnrand gehalten habe.

Weitere Angaben liegen nicht vor. Es wird davon ausgegangen, dass die Fahrzeugführerin zur weiteren Sachverhaltsklärung beitragen kann, so dass die Polizei die Frau um Kontaktaufnahme bittet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell