Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Körperliche Auseinandersetzung im Bus - Polizei ermittelt Täter erfolgreich

Viersen (ots)

Am 15.11.2022 hat es gegen 15.20 Uhr einen Einsatz wegen einer wechselseitigen Körperverletzung am Viersener Rathausmarkt gegeben. Innerhalb eines Busses gab es zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Insassen. Im folgenden Verlauf schlug der eine Beteiligte dann die Lebensgefährtin des anderen Beteiligten. Daraufhin kam es dann zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen den beiden beteiligten Männern. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Ermittlungen konnten die Einsatzkräfte beide Tatverdächtigen ausfindig machen. Hierbei handelt es sich um einen 17-jährigen Willicher und um einen 41-jährigen Viersener. Die Ermittlungen dauern an. /AM (1104)

