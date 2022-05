Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt (Rhein-Neckar-Kreis): Nach Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle entfernt - Zeugenaufruf!

Plankstadt (ots)

In der Zeit von Donnerstagabend, 19:00 Uhr, bis Freitagmorgen, 07:30 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug im Antoniusweg gegen das Heck des parkend abgestellten Dacia Logan des Geschädigten. Anschließend verfasste der Verursacher zwar einen Zettel und brachte diesen am geschädigten Pkw an. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe.

Die hinterlassenen Informationen des Verursachers auf dem Zettel führten bislang jedoch nicht zum Feststellen des Unfallverursachers. Daher bittet die Polizei Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Hinweise auf den Verursacher oder das Fahrzeug geben können, sich mit dem Polizeirevier in Schwetzingen unter 06202/288-0 in Verbindung zu setzen.

