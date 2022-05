Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Mannheim (ots)

Am Freitagnachmittag wendete ein 44-jährige Mini-Fahrer verkehrswidrig auf den Gleisen der Konrad-Adenauer-Brücke und übersah die von hinten kommende Straßenbahn. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß, wobei zunächst der Verdacht bestand, dass der Pkw-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden sei. Aufgrund dessen waren Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Mini-Fahrer wurde zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus verbracht und konnte kurze Zeit später unverletzt entlassen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 21.000EUR an dem Pkw und der Straßenbahn. Die Konrad-Adenauer-Brücke blieb bis zum Ende der Unfallaufnahme für die Dauer von 1,5 Stunden gesperrt. Der Unfall wurde durch die Verkehrspolizei Mannheim aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell