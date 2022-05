POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis/ Hockenheim: Verkehrsunfall zwischen Motorrad- und Fahrradfahrer

Mannheim/BAB 656 (ots) - Bereits am Montagnachmittag nötigte ein unbekannter Taxi-Fahrer auf der BAB 656 bei Mannheim eine 23-jährige Autofahrerin. Die 23-Jährige war gegen 17.30 Uhr mit ihrem Peugeot auf der rechten Fahrspur der A 656 in Richtung Mannheim unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle ...

mehr