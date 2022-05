Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB 656: Rücksichtsloser Taxifahrer nötigt 23-jährige Autofahrerin - Polizei sucht Zeugen

Mannheim/BAB 656 (ots)

Bereits am Montagnachmittag nötigte ein unbekannter Taxi-Fahrer auf der BAB 656 bei Mannheim eine 23-jährige Autofahrerin. Die 23-Jährige war gegen 17.30 Uhr mit ihrem Peugeot auf der rechten Fahrspur der A 656 in Richtung Mannheim unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim wurde sie zunächst von einem Taxi überholt. Der Fahrer dieses Taxis wechselte anschließend mit so geringem Abstand vor der 23-Jährigen auf die rechte Fahrspur, dass die Frau eine Gefahrenbremsung durchführen und auf den Verzögerungsstreifen der Ausfahrt ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Der Taxi-Fahrer wechselte unmittelbar weiter in die Ausfahrt der Anschlussstelle. Hier wechselte er mehrfach die Fahrspur, um schließlich links in Richtung Seckenheim abzubiegen. Die Frau hupte dem Taxi-Fahrer noch hinterher, dieser fuhr jedoch unbeeindruckt weiter.

Bei dem Taxi soll es sich um einen Mercedes mit HD-Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 50 Jahre alt - Süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild - Dunkle, kurze Haare, gegelt - Normale Statur - War bekleidet mit einem rot gemusterten Kurzarmhemd - Trug eine Fliegersonnenbrille

Durch das Fahrmanöver des unbekannten Taxi-Fahrers mussten mehrere weitere Verkehrsteilnehmer hinter dem Peugeot der 23-Jährigen abbremsen und ausweichen. Weitere Geschädigte sowie Zeugen, die auf die Situation aufmerksam geworden sind, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Mannheim, Tel.: 0621/47093-0 zu melden.

