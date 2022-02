Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Mann verstirbt nach Brand in Gartenhütte - Weil am Rhein

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, gegen 20.30 Uhr, wird über Notruf mitgeteilt, dass in Weil am Rhein, in der Gartenanlage Kellerrain, eine Gartenhütte brennen würde. Kurz davor sei es zur Explosion einer Gasflasche gekommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Hütte im Vollbrand.

Von den Einsatzkräften wurde auf dem Gartengelände eine schwerverletzte männliche Person aufgefunden, die noch an der Örtlichkeit verstarb. Derzeit wird davon ausgegangen, dass es sich beim Verstorbenen um den 55 Jahre alten Inhaber der Gartenhütte handelt.

Nach ersten Erkenntnissen wollte der nunmehr Verstorbene die Gartenhütte mit Gas beheizen, worauf es zu einer Explosion gekommen sein muss.

Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

FLZ-PPFR MS

